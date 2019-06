Vlagatelji še vedno ostajajo v okovih previdnega razpoloženja pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki bo v soboto na zasedanju G20 v Osaki. Na to tudi kažejo še vedno visok nivo cen ameriških državnih obveznic in povišane cene zlata. Cene zlata so samo junija porasle za osem odstotkov, cene 10-letnih državnih obveznic pa skorajda za šest odstotkov.

Kaj se bo zgodilo na sestanku G20, je trenutno nemogoče predvideti. Lahko pride do podpisa dogovora med ZDA in Kitajsko, čemur sam pripisujem skorajda ničelno verjetnost. Razmere se lahko med ZDA in Kitajsko kratkoročno še nekoliko poslabšajo, za kar obstaja nezanemarljiva verjetnost, lahko pa bo ponovno prišlo do spoznanja, da se za podroben dogovor med velesilama, ki bi bil zrel za podpis, potrebuje še nekaj dodatnega časa. Tej možnosti bi glede dosedanjih izkušenj lahko pripisali še največ verjetnosti. Kako bi se trg na to sredinsko možnost odzval, bi bilo predvsem odvisno od dikcije vpletenih voditeljev. Poleg tega bo na svetovne kapitalske trge poleti krepko vplivala politika Ameriške centralne banke (Fed). Udeleženci na kapitalskih trgih sedaj namreč s 100-odstotno prepričanostjo pričakujejo znižanje temeljne obrestne mere Feda julija, in sicer vsaj za 0,25 odstotne točke. To pomeni, da je znižanje obrestne mere že krepko vcenjeno v tržnih cenah vrednostnih papirjev in bi neizpolnitev takega pričakovanja julija skoraj zagotovo povzročila korekcijo na globalnem delniškem trgu.

Sedaj smo sicer vstopili v obdobje objav poslovnih izidov podjetij na Wall Streetu za drugo letošnje četrtletje. Do zdaj je po rasti dobička na delnico najbolj pozitivno presenetil tehnološki sektor, ki trenutno tržna pričakovanja po dobičkonosnosti prekaša za 12 odstotkov. Tehnološkemu sektorju sledi sektor potrošniških dobrin, ki tržna pričakovanja glede dobičkonosnosti prekaša za 11 odstotkov in je glede ravni prodaje v medletni primerjavi pridobil 4 odstotke. To sta tudi trenutno najzanimivejša sektorja gospodarstva na ameriškem trgu za prihodnje četrtletje.