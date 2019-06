Posebna poročevalka je Svetu ZN za človekove pravice izpostavila, da je v svoji neodvisni preiskavi odkrila dovolj kredibilnih dokazov, ki zahtevajo nadaljnjo preiskavo višjih predstavnikov Savdske Arabije, med njimi prestolonaslednika bin Salmana in njegovega bližnjega svetovalca.

Ob tem je izpostavila, da je sama vodila preiskavo o človekovih pravicah in ne kazenske preiskave, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Preiskava savdskih oblasti ni preučevala, kako je potekalo naročilo,« je dejala Callamardova.

Zaročenka ubitega novinarja Hatice Cengiz pa je danes v Ženevi pozvala k uvedbi sankcij proti Savdski Arabiji, saj je poročilo Callamardove jasno dokazalo, da je šlo za hladnokrven umor. Pridružila se je pozivu posebne poročevalke, da je treba uvesti mednarodno kriminalistično preiskavo, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Callamardova je prejšnji teden sporočila, da obstajajo verodostojni dokazi za uvedbo preiskave odgovornosti savdskega princa Mohameda bin Salmana in drugih visokih predstavnikov države za umor. Posebna poročevalka ZN za človekove pravice je zatrdila, da bi morale države v primeru umora Hašokdžija, ki je bil ubit oktobra lani na savdskem veleposlaništvu v Carigradu, razglasiti univerzalno jurisdikcijo. To pomeni, da se lahko osumljence preganja tudi zunaj Turčije in Savdske Arabije.

V poročilu navaja 15 ljudi, ki so bili vpleteni v umor savdskega novinarja. Številnih iz njenega seznama pa ni med 11 osumljenci, ki jim zaradi umora sodijo v Rijadu, je pojasnila.

V Rijadu odgovornost savdskega prestolonaslednika odločno zanikajo. Zatrjujejo, da je bila novinarjeva smrt posledica spodletele »črne« operacije, o kateri princ ni vedel nič. Po trditvah Turčije so iz Savdske Arabije v Carigradu poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašokdžija.