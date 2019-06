Na območju so številne enote gasilcev, reševalcev in policistov. Poškodovane so tudi sosednje stavbe. Dunajska policija domneva, da je eksplodiral plin. Eksplozija na območju okrožja Wieden je odjeknila okoli 16.30. Poškodovana so tri vrhnja nadstropja dveh sosednjih stavb v ulici. Eksplozija je bila tako silovita, da je stavbama odneslo celoten del, ki gleda na ulico. Razbitine pa je odneslo tudi sto metrov stran, še navaja APA. Še vedno ni jasno, ali so v poškodovanih stavbah morda še ljudje. Reševalci ju še preiskujejo.