Za bučke, sorodnice kumar, lubenic in melon, ki jih mlade lahko jemo surove in se že bohotijo po vrtovih, velja kot pribito, da manjše in svetlejše ko so, boljše so. Če nam rastejo na vrtu, lahko počakamo, da se odebelijo in potemnijo; pridelek bo resda večji, okus pa prav toliko slabši. Mlade bučke so ob tem čvrstejše in brez izrazitih drobnih pešk, kar pride prav pri pripravi najrazličnejših dobrot. Največja napaka je bučke lupiti, tudi tiste nekoliko debelejše, kar nekateri počnejo iz prepričanja, da je lupina trda in celo grenka kakor pri zrelejših kumarah. Ampak bučk res ni smiselno lupiti, saj jim s tem poleg okusa odstranimo obilico blagodejnih snovi. Ob tem so celo skupaj z olupki tako blagega okusa, da jih lahko pripravimo tako na sladke kot na slane načine. Priljubljene sladke jedi iz bučk so razni zavitki in pite, ki jih pripravimo podobno in z enakimi začimbami kot jabolčne. Pogosteje pa bučke pripravljamo slane, v različnih juhah, omakah za testenine, rižotah, solatah, lahko jih narezane na rezine in po želji marinirane popečemo na žaru, ljubitelji avstro-ogrske šole jih mirno panirajo in ocvrejo… Imenitna poletna jed bo nastala po tokratnem receptu.

Pražene bučke s pinjolami in sušenim paradižnikom Sestavine: Potrebujemo 500 g bučk, 3 žlice ekstra deviškega oljčnega olja, 2 žlici pinjol ali za dlan orehovih jedrc, 1 zvrhano žlico kaper, 50 g v olju vloženega sušenega paradižnika, 2 žlički vinskega kisa, morsko sol, sveže zmlet pisani poper, 3 stroke česna, 5 lističev mete, 15 lističev bazilike. Za posip še nekaj dodatnih lističev bazilike (in po želji mete). priprava Bučke operemo in narežemo na približno centimeter debela kolesca. V čim širši ponvi (25 centimetrov) pri srednji temperaturi segrejemo žlico olja. Ko je vroče, nanj stresemo polovico narezanih bučk, ki jih med pogostim potresanjem ponve počasi pražimo 10–15 minut, da se zlato rjavo obarvajo. Pri tem bučk nikakor ne solimo, da ne spustijo preveč vode! Po potrebi lahko dodamo še kakšno žličko olja. Paradižnike odcedimo, okusno olje pa porabimo za praženje bučk. Paradižnike drobno narežemo. Kapre odcedimo. Popražene bučke stresemo v skledo, v ponvi pa segrejemo žlico olja (lahko tistega od odcejanja paradižnikov). Na njem enako kot prvič prepražimo drugo polovico narezanih bučk. Pinjole v manjši suhi ponvi rahlo popečemo; zgolj toliko, da se malenkost obarvajo in zadišijo. Če uporabimo orehe, jih grobo nasekljamo in prav tako popražimo. Česen drobno narežemo, potem pa ga skupaj s kaprami, meto in baziliko čim bolj drobno sesekljamo. Lahko tudi vse skupaj stremo v nekakšen pesto. Ko je druga etapa bučk popražena, nanje stresemo prvo etapo in sesekljana zelišča. Dodamo tudi drobno narezan sušeni paradižnik. Vse skupaj pokapljamo s kisom, solimo in dodamo sveže zmleti poper. S potresanjem ponve vse skupaj premešamo, da se segrejejo vse sestavine. Ponev odstavimo. Meto in baziliko za posip grobo sesekljamo. Jed posujemo s pinjolami in s sesekljanima zeliščema. Ponev pretresemo, da se sestavine premešajo. Jed še vročo ponudimo z dobrim rustikalnim hrustljavim kruhom, zraven pa se odlično prileže sveža domača skuta.