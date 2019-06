Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se znova znašli med elitno šestnajsterico (skupini A in B), preostalih dvanajst klubov – za nastop v ligi prvakov se jih je prijavilo 35 – pa v spodnjem domu (C in D). Pivovarji so na podlagi ocen izvršnega odbora EHF z osmih področij (pretekli nastopi in dosežki, obisk tekem, trženje, mediji...) dobili zeleno luč za uvrstitev v zgornji dom lige prvakov, pred današnjim žrebom pa je evropska zveza 16 klubov razdelila v osem bobnov. V prvem sta PSG in Vardar, v drugem Barcelona in Veszprem, v tretjem Flensburg in Kielce, v četrtem Meškov Brest in Aalborg, v petem Pick Szeged in Motor Zaporožje, v šestem Zagreb in Montpellier, v sedmem Elverum in Porto, v osmem (zadnjem) pa sta Kiel in Celje Pivovarna Laško.

Iz vsakega bobna bo po en klub izžreban v skupino A ali B, že pred žrebom pa je znan prvi tekmec Celjanov. Ker v isti skupini ne moreta biti po dva kluba iz Nemčije, Madžarske in Francije, slovenski prvaki pa so v bobnu s Kielom (z njim se ne morejo pomeriti v prvem delu tekmovanja), je že zdaj jasno, da bo celjski nasprotnik iz Nemčije v novi sezoni Flensburg, ki je bil v isti skupini z njimi že lani. V sezoni 2019/20, zadnji pred veliko reformo lige prvakov, je v elitnih skupinah A in B zastopanih kar 13 držav – po dva predstavnika imajo tri države (Nemčija, Madžarska, Francija), po enega deset držav (Slovenija, Makedonija, Španija, Poljska, Belorusija, Danska, Ukrajina, Hrvaška, Norveška, Portugalska).

Igralke Krima Mercatorja žreb čakajo v drugem jakostnem bobnu, v katerem so še danski Esbjerg, črnogorska Budućnost in norveški Kristiansand, s temi klubi se Ljubljančanke v prvem delu ne morejo srečati. Nosilci štirih skupin s po štirimi ekipami so Metz (Francija), Györ (Madžarska), Valcea (Romunija) in Rostov Don (Rusija).