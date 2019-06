Nekaj pred deveto uro zvečer so novogoriške policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Col. Policisti PP Ajdovščina so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja tragične nesreče ugotovili, da se je prometna nesreča zgodila zaradi zapustitve vozila, brez ukrenitve vsega potrebnega s strani mlajšega voznika osebnega avtomobila, da se vozilo ne more samo premakniti. V prometni nesreči je ena oseba kasneje podlegla telesnim poškodbam, druga oseba pa je bila lažje telesno poškodovana. Prav tako je na dveh osebnih vozilih, kmetijskem traktorju, motornem kolesu in dveh mopedih nastala materialna škoda.

Po sedaj zbranih podatkih je mlajši voznik parkiral osebno vozilo na klančini poleg ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in zapustil vozilo, ki je kmalu nenadzorovano vzvratno zapeljalo po asfaltirani klančini navzdol proti skupini ljudi stoječih na parkirišču ob drugi stanovanjski hiši.

62-letnega moškega je vozilo pri tem oplazilo in je v trčenju utrpel lahko telesno poškodbo, drugega 67–letnega moškega pa je osebno vozilo stisnilo ob parkiran kmetijski traktor.

Hudo poškodovanemu moškemu so na kraju zdravniško oskrbo nudili reševalci NMP ZD Ajdovščina. Policistom PP Ajdovščina in reševalcem na kraju so pomoč nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina. O zadevi je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. S strani preiskovalnega sodnika je bila odrejena sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino. Kasneje so hudo poškodovanega 67-letnika reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje, kjer je v nočnih urah podlegel telesnim poškodbam.

Policisti nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil glede vseh okoliščin tragične nesreče in bodo po zaključku preiskave 24-letnega moškega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Za posledicami prometnih nesreč je v letošnjem letu na Severnem Primorskem sicer umrlo 10 oseb.