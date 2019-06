Če ima salon erotične masaže poslanka …

Sta imela Valter in Ana Šmid s podjetjem, prek katerega naj bi zlorabljala prostitucijo, izgubo ali korist? Obramba vztraja, da je to ključno vprašanje ponovljenega sojenja, predlagalo je celo zaslišanje poslanke SNS, ki prav tako vodi salon erotične masaže, a je sodnica to idejo zavrnila.