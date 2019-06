V ponedeljek je ekipa reševalcev posredovala na Mali Mojstrovki in Velikem vrhu. Obakrat je bil razlog za padec zdrs planincev. Tudi v torek dopoldne je planinka zdrsnila na območju Vrtače, v drugi nesreči pa si je planinka na poti proti Kališču poškodovala nogo. V Staničevi koči je ena oseba padla kar v koči in ji je bilo ravno tako treba pomagati.

Na območju Tolmina so imeli še posebno zahtevno reševanje gorskega kolesarja. V torek ob sedmih zvečer so tolminske policiste obvestili, da se je med vasjo Krn in planino Pretovč izgubil 51-letni gorski kolesar, sicer državljan Nemčije. S kolesom se je odpravil iz kampa v Kobaridu po lokalni cesti do vasi Gabrje, nato pa se po stari cesti povzpel do vasi Krn. Z gorskim kolesom je od tam nadaljeval po stari poti (mulatjeri) do planine Pretovč, ki je bila najvišja točka ture. Pogrešani se je nazadnje javil ob 12. uri, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.