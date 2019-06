V Turčiji zaradi puča na dosmrtno ječo obsodili še več deset ljudi

Sodišče v Ankari je danes 47 ljudi zaradi njihove vloge v spodletelem poskusu državnega udara pred tremi leti obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. 113 so jih medtem obsodili na zaporne kazni od sedem do 13 let, 94 pa so jih oprostili.