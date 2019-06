V veljavo stopa evropski akt o kibernetski varnosti

Evropski akt o kibernetski varnosti s četrtkom stopa v veljavo. Nova pravila uvajajo certifikacijski okvir kibernetske varnosti izdelkov, procesov in storitev ter dodatne pristojnosti Agencije EU za kibernetsko varnost, ki bo lahko bolje podpirala ukrepe držav članic za soočanje z grožnjami in napadi kibernetske varnosti, so sporočili iz Bruslja.