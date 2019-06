Tamkajšnja policija je bila pred deseto uro dopoldan obveščena o hudi nesreči v naselju Bate (Mestna občina Nova Gorica).

Po prvih zbranih podatkih je 21-letni delavec, sicer državljan BiH, zaposlen v eni od gospodarskih družb na območju Ljubljane, splezal na drevo in s pomočjo teleskopske motorne žage žagal veje, ki so segale k daljnovodu. Z omenjeno teleskopsko žago se je najverjetneje dotaknil daljnovoda in doživel električni udar ter posledično padel z drevesa na tla s približno štiri metrov višine. Poškodovanega delavca so reševalci NMP ZD Nova Gorica in gasilci JZ GRD GE Nova Gorica na tleh dlje časa oživljali, vendar neuspešno, saj je podlegel poškodbam.

Zdravnica je na kraju lahko le potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policija je o tragičnem dogodku poleg pravosodnih organov obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin omenjene nesreče in bodo po zaključku preiskave na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.