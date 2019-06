Od 31. julija do 4. avgusta bo v Fari v občini Kostel potekal 2. Castle Kolpa Music Festival, na katerem bo nastopilo kar 30 domačih in tujih glasbenih skupin (Parni Valjak, Siddharta, Pankrti, Goran Bare & Majke, Psihomodo Pop, Elvis Jackson ...), med 20 didžeji, ki bodo vrteli glasbo, pa bodo nastopili tudi Umek, Sylvain, Sander van Doorn ... Koncerti bodo potekali na treh odrih, Dragon Stageu, elektronskem Experience in Odru na plaži, bogat je tudi obfestivalski nabor dogajanja s stand up predstavami, športnimi igrami, delavnicami, projekcijami filmov ... Obiskovalci se bodo lahko ohladili na plaži ob Kolpi, poleg običajnega kampiranja pa imajo na voljo še »glamping« vas.

Program po dnevih: Sreda, 31. julij Na predfestivalskem Akustičnem večeru pod zvezdami bodo nastopili Tabu, Društvo mrtvih pesnikov, MRFY in Fed Horses. Četrtek, 1. avgust Dragon Stage: avstralski DUB FX, slovita britanska heavy metal skupina Skindread, Elvis Jackson in Noctiferia, hrvaški rokerji Goran Bare & Majke in Irdorath. Arena Experience: nizozemski didžej Sander Van Doorn, Jimmy Clash, Petar Dundov, Sasha Mikac, Arsello ... Petek, 2. avgust Dragon Stage: Siddharta, jamajška reggae skupina Inner Circle, slovita hrvaška Psihomodo Pop, punk rock legende Pankrti, Multiball in Back Ivy. Sobota, 3. avgust Dragon Stage: Parni Valjak, ameriška metal skupina Soulfly, sloviti angleški rapcore, dub, dancehall in ragga skupini Asian Dub Foundation, La Fanfarria Del Capitan (Argentina), Captain Morgan's Revenge in Jaja Bojz. Arena Experience: Umek, ob njem pa bodo nastopili še Sylvain, Veztax, Wattex, TGW, Busta Row in drugi. Arena Experience: Jay Hardway, Galoski, Avadox, Saberz, Sid Cisse ...