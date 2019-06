Seznam klubov trenutno šteje 25 imen, saj bo ena od ekip prejela t.i. »Wild Card« za nastop v Evroligi v tekmovalni sezoni 2019/20. Ko se bo to zgodilo, bomo dokončno dobili imena 24 moštev, ki bodo prihodnjo sezono nastopala v EuroCupu. Vsi klubi pa pričakujejo še dokončno odobritev sodelovanja v EuroCupu s strani organizacije ECA, ki se bo sestala v juliju, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Iz področja nekdanje skupne države so poleg Cedevite Olimpije na seznamu še Budućnost (Črna gora) in Partizana (Srbija). Stara znanca Zmajev iz minule sezone sta grški Promitheas Patras in italijanska Virtus Bologna, ki je tudi osvojila naslov v košarkarski ligi prvakov.