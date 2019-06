»V noči na petek nas bo oplazila hladna fronta in prinesla nekoliko svežega, zraka tako da v petek in v soboto v notranjosti Slovenije temperature predvidoma ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija, ampak bodo tik pod 30 stopinjami,« je pojasnil meteorolog Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso).

Vročina pa se bo do konca tedna po njegovih besedah nadaljevala na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost v naravnem okolju. »V nadaljevanju prihodnjega tedna, od srede naprej, bo vreme bolj spremenljivo in kaže, da tako ekstremne vročine ne bo več,« je še pojasnil.

Na Arsu ob visokih temperaturah priporočajo, da naj se gibanje na prostem omeji na jutranje in večerne ure. Predvsem mlajše in starejše prebivalce opozarjajo, naj v času visokih temperatur ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru. Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v teh vročih dneh opozarjajo, da je najpomembnejša hidracija oziroma pitje vode. Za starejše ljudi je priporočljiva količina od dva do tri litre vode na dan, za otroke okrog enega litra. Priporočeno je pitje v intervalih. Opozorilni znaki dehidracije so slabost, nemoč, zmedenost, velika žeja, zato je treba takšno osebo dati v senco, ji dati piti vodo in poklicati zdravnika na 112, če je hudo zmedena.

Ker so v vročini najbolj izpostavljeni delavci na gradbišču, zdravniki svetujejo, naj delata dva skupaj, če enega obide slabost, da mu lahko drugi pomaga. Svetujejo zaščitno obleko, kapo, pokrivala za tilnik in ušesa ter zaščitno opremo proti pripeki in seveda uživanje vode. Na inštitutu v vročini odsvetujejo pitje alkohola, kave, gaziranih in sladkih pijač, ker še bolj pospešijo odvajanje vode iz telesa.

Na več območjih tudi velika požarna ogroženost Zaradi visokih temperatur pa je razglašena velika požarna ogroženost na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. V naravi je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oz. snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Policija in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bosta v tem času izvajala poostren nadzor.