ZDA in Severna Koreja se pogovarjata o tretjem vrhu

ZDA in Severna Koreja se pogovarjata o tretjem vrhu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong Una, je danes povedal predsednik Južne Koreje Moon Jae In. Ob tem je zanikal navedbe, da so pogovori med Washingtonom in Pjongjangom zastali.