Španski nogometaš, ki je z Manchester Cityjem osvojil štiri naslove angleškega prvaka, dva FA pokala, enkrat pa je s soigralci slavil zmago tudi v ligaškem pokalu, je član sinje modrih že vse od leta 2010. Zanje je odtlej nastopil na 395 tekmah, od tega pa je 33 nastopov in šest zadetkov vpisal v pravkar zaključeni sezoni.

A kot kaže, triintridesetletnik ne bo več prav dolgo član angleških prvakov, saj je naznanil, da bo prihajajoča sezona njegova zadnja. »Deset let je povsem dovolj. To je zame idealno. Pri Cityju so sprva govorili še o dveh letih igranja zanje, a sem se odločil, da podpišem le za eno sezono in vse skupaj zaokrožim na deset let, kar je lepo okroglo število. S tem sklenem cikel,« je za angleške medije povedal David Silva.