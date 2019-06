V raziskavi so se atleti udeležili desettedenske vadbe za moč. Tisti, ki so v tem času s prehranskimi dopolnili uživali ekdisteron, naj bi bili trikrat močnejši kot tisti, ki so uživali placebo, poročanje nemškega radia ARD in televizije Arte povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Profesorica z berlinske univerze Maria Parr, ki je sodelovala pri raziskavi, je dejala, da so predvidevali, da bo ta snov povečala zmogljivost športnikov, a ne tako zelo, kot se je nato pokazalo.

Več vrst zelenjave vsebuje ekdisteron, najbolj znana pa je špinača, še piše v poročilu raziskave. Parrova je še dodala, da so ustvarjalci Popaja "morda vedeli nekaj, kar smo morali danes mukoma raziskovati".

Raziskovati so začeli po namigu, da ekdisteron uporabljajo športniki v Rusiji in po več izdanih prehranskih dopolnilih s to snovjo, ki so obljubljala več moči in mišične mase ter hitrejše okrevanje po vadbi.