Mueller je svoje preiskovalno poročilo aprila predal pravosodnemu ministru Williamu Barru, ki si ga je malce po svoje razlagal, da je lahko predsednik ZDA Donald Trump razglasil nedolžnost glede obtožbe o sodelovanju njegove kampanje z Rusi in za oviranje pravosodja.

Mueller je šel nato v začetku maja sam pred novinarje in razložil, da preiskava ni našla dovolj dokazov za obtožnico zaradi sodelovanja z Rusi, vendar pa predsednika ni mogel spoznati za nedolžnega oviranja pravosodja.

Barr je razlagal, da je odločitev o morebitni obtožnici njegova, kongresni demokrati so Muellerja razumeli, da je zadevo predal kongresu za dodatne preiskave in postopek odstavitve oziroma impeachment.

Mueller je po javni razlagi svojega poročila zagotovil, da tudi če ga pokličejo na zaslišanje v kongres, ne bo povedal nič novega. Več kot sto nekdanjih ameriških zveznih tožilcev je v javnem pismu izrazilo mnenje, da bi Trumpa zagotovo obtožili in obsodili za zločin oviranja pravosodja, če ne bi bil na položaju predsednika.

Muellerjeva preiskava je ugotovila, da se je Rusija načrtno vpletala v ameriške volitve s spletno propagando in z računalniškimi vdori, da pomaga Trumpu proti demokratski kandidatki Hillary Clinton. Ni pa našla dovolj dokazov o sodelovanju Rusov s Trumpom ali njegovo kampanjo.

Muellerja bodo 17. julija zaslišali pred pravosodnim odborom in odborom za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma kongresa. Republikanci so proti in opozarjajo, da se bo Muellerjevo zaslišanje demokratom maščevalo.

Trumpovi kritiki pričakujejo še več streliva za postopek impeachmenta, ki pa si ga vodstvo demokratske stranke ne upa sprožiti, ker bo republikanska večina v senatu Trumpa razglasila za nedolžnega.