Slovenci, ki sicer niso imeli realnih možnosti za napredovanje v polfinale (danes tekma ni štela za posamične kolajne), tekme niso dokončali, pred zaključno štafeto 800/600/400/200 metrov, ki bi določila končni vrstni red v skupini s Španijo, Turčijo, Romunijo, Litvo in Estonijo, so protestno odstopili. Pred odstopom se jim po diskvalifikaciji štafete 4x400 metrov obetalo peto mesto, napredovanje v polfinale je bila misija nemogoče, zaostanek za drugim mestom je bil neulovljiv.

"To je bila čista kraja, kar je priznala tudi ena od sodnic. Ogorčeni smo, posnetki, ki sem jih dobil, kažejo, da napake ni storil Luka, ampak Romun, kar je tudi sam potrdil. A njegovega priznanja in našega protesta niso upoštevali, zato smo protestno odstopili," je svojo ogorčenost s solzami v očeh izrazil slovenski trener Matija Šestak.

"Romunija je le večja atletska država od nas, zato so se odločili, da kaznujejo nas," meni Šestak, ki je izdal tudi glavni razlog, zakaj je bilo razpoloženje v slovenskem taboru na najnižji možni ravni: "Norme za svetovno prvenstvo štafeta pri tej zmagi sicer ni dosegla, se ji pa je močno približala, ker norme zaenkrat nima veliko reprezentanc, se je približala tudi nastopu v Dohi. S tem pa tudi nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu. Ni veliko tekem, ki vsebujejo to disciplino in na katerih bi lahko ponovili ta rezultat, zato nas je ta diskvalifikacija močno prizadela. Najbolj Janežiča, ki je povsem na dnu, zaradi te štafete je v Minsk sploh prišel."