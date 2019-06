Predsedniški kandidati demokratske stranke se bodo danes in jutri v Miamiju udeležili uvodnega predvolilnega soočenja in imeli tako možnost, da se prek malih ekranov prvič predstavijo širšemu občinstvu, saj večinoma ne gre za Američanom domača politična imena. Udeležencev je kar dvajset, zato so jih razporedili v dve skupini. Prvih deset bo debatiralo danes zvečer po lokalnem času, drugih deset jutri.

Žreb je odločil, da se bodo štirje od petih, ki imajo v anketah največ podpore, pomerili v jutrišnjem soočenju. To so nekdanji podpredsednik Joe Biden, senatorja Bernie Sanders in Kamala Harris ter župan Pete Buttigieg, zraven bo še šest kandidatov. Med deseterico, ki se bo soočila danes, pa je v anketah najmočnejša senatorka Elizabeth Warren, precej pozornosti je pred časom imel nekdanji kongresnik Beto O'Rourke, v tej deseterici bo tudi senatorka slovenskih korenih Amy Klobuchar.

Priložnost za manj znane Demokratska stranka bo organizirala skupno dvanajst predvolilnih soočenj, zadnje bo aprila. Za udeležbo na prvem soočenju je moral kandidat dobiti vsaj enoodstotno podporo v najmanj treh priznanih anketah ali prispevke za kampanjo od vsaj 65.000 oseb, od tega od vsaj 200 v najmanj 20 zveznih državah. Za poznejša soočenja bo stranka zaostrila pogoje udeležbe. Kot s kančkom soli komentirajo ameriški opazovalci, od teh debat ni pričakovati takšnega dogajanja kot pred štirimi leti pri republikancih, ko je šov vodil Trump in je bilo pred kamerami govora celo o velikosti določenega organa. Prvo soočenje bodo skušali izkoristiti predvsem manj znani kandidati, da se s kakšnim citatom prebijejo v poročila največjih televizijskih mrež in dosežejo širše občinstvo. To velja tudi za Klobucharjevo, ki se kljub obetavnemu začetku ni vrinila med vidnejše kandidate. Na drugi strani bo zaradi vodstva v anketah zlasti Biden tarča napadov, čeprav preostrih v tej fazi verjetno še ne bo. Izhodišče zanje je že to, da je Biden bližje politični sredini kot številni tekmeci, vključno s Sandersom in Warrenovo, ki so bolj levo. Lahko se pojavi vprašanje starosti (Biden jih ima 76, Sanders 77), bržkone pa bodo v soočenju največ omenjali Trumpa in napadali njegovo politiko. Tako se lahko pojavi tudi vprašanje o tem, kdo podpira začetek postopka za njegov odpoklic.