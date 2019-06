Poletje je čas, ko knjige vzamejo v roke tudi tisti, ki sicer ne berejo. Zato so police knjižnic pogosto precej prazne, še posebej tiste z lahkotnejšim branjem. Poletje je tudi čas, ko knjižničarji posebno pozornost posvetijo mladim bralcem. V času počitnic jih namreč spodbudijo, da vsak dan berejo. Zato bodo letos že devetič organizirali projekta Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci. Projekt Poletavci poteka pod sloganom »pol ure branja na dan prežene dolgčas stran«. Nosilec projektov je Mestna knjižnica Ljubljana, a se je poletno branje mladine že razširilo po vsej državi, tako da je to zdaj nacionalni projekt branja, v katerem bo letos sodelovalo 17 splošnih knjižnic v Sloveniji. Sodelovali bodo tudi otroci slovenskih šol v zamejstvu v Italiji in učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu, Tuzli, Banjaluki in Tesliću.

Poletavci so namenjeni otrokom od 7. do 12. leta, ki sodelujejo tako, da si natisnjeno prijavnico, v katero dnevno zapisujejo prebrane strani. Brati morajo 30 dni vsaj pol ure na dan, čtivo pa je poljubno: lahko je knjiga, strip, časopis, revija ali pa turistični vodič in kuharski recepti. Pomembno je, da berejo.

Za nagrado dobijo majico ter udeležbo na sklepni prireditvi Dan za Poletavce, ki bo 20. septembra. Vsi sodelujoči se potegujejo tudi za glavno nagrado – skiro.

Za najstnike med trinajst do šestnajst pa je akcija NajPoletavci. Ti preberejo tri knjige po lastni izbiri, nato na spletni strani www.mklj.si/poletavci oddajo svoje podatke ter mnenje o knjigah. Tudi najstniki bodo sodelovali na sklepni prireditvi ter se potegovali za glavno nagrado: bralnik.

Poletni delovni čas knjižnic

Kljub dejavnemu poletju bodo knjižnice, ki delujejo pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), do 28. avgusta »zaradi potreb po zagotavljanju ustrezne odprtosti knjižnic v poletnem času in zaradi omogočanja izrabe letnih dopustov zaposlenih,« odprte po spremenjenem urniku, so sporočili iz MKL. Izjemi sta Knjižnica Otona Župančiča in Knjižnica Prežihov Voranc. Knjižnica Otona Župančiča bo tudi med poletnimi počitnicami odprta od 8. do 20. ure, razen v torek, ko je odprta od 10. do 20. ure, ter ob sobotah, ko je odprta do 13. ure. Knjižnica Prežihov Voranc je poleti odprta od 8. ure do 19.30, izjeme so ponedeljki, ko je odprta od 12.30 do 19.30, in sobote, ko je njen delovni čas od 8. do 13. ure. Za Slovansko knjižnico bo poletni obratovalni čas veljal od 1. julija do 17. avgusta, Potujoča knjižnica svojih postajališč ne bo obiskovala od petka, 28. junija, do 30. avgusta, Trubarjeva hiša literature bo zaprta med 2. julijem in 2. septembrom, servisi CVŽU bodo imeli poletni obratovalni čas, tako kot knjižnice, do 24. avgusta. Vsi poletni urniki so že objavljeni na spletni strani MKL.