V začetku tedna je v Splitu potekal sestanek med vodilnimi možmi Hrvaške nogometne zveze (HNS), predstavniki mesta Split in glavnimi ljudmi iz nogometnega kluba Hajduk. Po več kot peturnem zasedanju so se odločili, da bo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2020 med Hrvaško in Madžarsko gostil stadion Poljud v Splitu.

Na zvezi zadovoljni V drugem največjem hrvaškem mestu so ognjeni od osamosvojitve dalje v petindvajsetih letih odigrali zgolj pet kvalifikacijskih tekem. Zadnjo, proti Italiji (1:1) v juniju 2015 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leto pozneje, je zaznamoval škandal s svastiko, ki je bila narisana na travi Poljuda. Uefa je Hrvate kaznovala z odvzemom ene točke, vse od takrat pa v Splitu ni bilo uradne tekme. Spor med Hajdukom in HNS se je poglobil ob koncu lanskega leta, ko so Splitčani na zvezo naslovili zahteve za spremembe. Nekoliko je situacijo izboljšal selektor Hrvaške Zlatko Dalić, ki je maja dejal, da bi si z reprezentanco želel igrati v Splitu. Na sestanku ni bilo predsednika Hrvaške nogometne zveze Davorja Šukerja, ki ga pri Hajduku ne priznavajo kot legitimnega prvega moža zveze. Po koncu, ko so se dogovorili, da bo Poljud desetega oktobra letos gostil tekmo med Hrvaško in Madžarsko, Hajduk pri organizaciji ne bo sodeloval, je bil predstavnik HNS Marijan Kustić zadovoljen. »Veselim se tekme med Hrvaško in Madžarsko na Poljudu. Že večkrat smo namreč poudarili, da naša reprezentanca v kvalifikacijah mora vsaj eno tekmo odigrati v Splitu,« je dejal neuradni šef zveze Kustić, zadovoljen je bil tudi splitski župan: »Zadovoljen sem, to je bil zelo ploden sestanek, kjer smo govorili o različnih temah in zahtevah Hajduka. Ponosni smo, ker smo po mnogih letih končno sedli za isto mizo in začeli reševati težave. To je prvi korak na poti k ozdravljenju hrvaškega nogometa in potrditvi pomembnosti hrvaškega nogometa na jugu države,« je povedal prvi mož Splita Andro Krstulović – Opara.

Hajduk ne bo pomagal pri organizaciji Zadovoljstvo je po dolgem sestanku izrazil tudi predsednik uprave Hajduka, ki je bil povabljen kot gost. Hrvaška nogometna zveza bi namreč lahko tekmo na Poljudu izpeljala tudi brez pomoči Hajduka, saj je stadion v lasti splitske občine. »Hvala našemu županu in celotnemu Splitu za vložen trud. Problemi med Hajdukom in zvezo trajajo že leta in končno smo se začeli pogovarjati. V pogovoru je bilo veliko dinamike, za vsako od naših sedmih zahtev bo organizirano posebno srečanje. Upam, da bomo skupaj našli rešitve,« je razlagal prvi mož Hajduka Marin Brbić. V nadaljevanju se je v pogovoru s hrvaškimi novinarji dotaknil tudi organizacije tekme: »Glede dvoboja med Hrvaško in Madžarsko ostajamo pri prvotnih besedah – v organizacijo tekem na Poljudu se bomo aktivno vključili, ko se bodo naše težave in zahteve rešile. Seveda bomo spremljali celotno situacijo. Vedno smo si želeli, da reprezentanca igra v Splitu, a ne na način, kot je to do zdaj počela zveza. Danes smo dobili zagotovila, da se bodo stvari v prihodnosti spremenile in izboljšale. Hajduk nima druge zveze, kot je Hrvaška nogometna zveza, in zanjo se bomo borili. V preteklosti je bila pod vodstvom napačnih ljudi, s čimer se nismo sprijaznili. A reprezentanca sama nikoli ni bila sporna,« je sklenil Brbić, ki upa, da se bodo prvi sestanki začeli že jeseni.