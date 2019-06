Najlepši vrt v Kopru ima gospa Danica iz Marušičeve ulice. Tako so v soboto na četrti izvedbi Oprtih vrtov Kopra odločili člani strokovne komisije in obiskovalci, ki so jih lastniki vrtov spustili v svoje zasebne oaze miru in zelenja sredi mesta. Prireditev, ki so jo tokrat pripravili že četrto leto zapovrstjo, ne želi postati množična turistična atrakcija. Želi pa povezati občane, razkriti skrite zelene kotičke mesta in tako spodbuditi k trajnostnemu razvoju ter širitvi zasebnih zelenih površin v mestu.

»Gre za poseben dogodek, ki temelji na aktivni participaciji Koprčanov, samoiniciativi, prostovoljstvu in sodelovanju med prebivalci. Treba je povedati, da se zelene površine v mestu Koper, tako javne kot zasebne, vse bolj krčijo in prav zaradi tega razloga želimo z omenjenim dogodkom opozoriti na pomen zelenja v mestu. Vsak vrt v mestu je pomemben in ga je treba negovati, saj predstavlja sestavni del pljuč našega mesta,« je po prireditvi povedala Tina Cotič s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki je skupaj z Nino Krivec Rudolf iz bara Cameral pobudnica omenjene akcije.

Letos je bil dogodek povsem razprodan, kljub slabi vremenski napovedi se ga je udeležilo več kot 180 domačinov in obiskovalcev iz Slovenije ter tujine. Skupaj s člani strokovne komisije, arhitektom Marjanom Vrabcem, agronomko in zeliščarko Diano Avdič ter novinarjem in poznavalcem Kopra Albertom Cernazom, so obiskali vseh šest vrtov, ki so se potegovali za naziv najlepšega vrta v Kopru, poleg tega pa še lanskoletni zmagovalni vrt v Zadružni ulici ter zeleni kotiček v slepi ulici, ki se ga je prijelo ime postojanka pod pergolo. Kot smo že omenili, je prvo mesto prejel vrt gospe Danice v Marušičevi ulici. Na njem prideluje sezonsko zelenjavo in zelišča, senco ji dela nekaj sadnega drevja, krasi ga cvetje, piko na i pa vrtu daje velik vodnjak. Drugo mesto je zasedel vrt v Obzidni ulici, ki ga negujeta Ana in Igor, tretje mesto pa sta si zaslužila Gordana in Davor iz Cankarjeve ulice. no