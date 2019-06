»Učinki živali na stanovalce so zelo dobri. V preteklih letih smo se poleg psov družili tudi z mnogimi drugimi živalmi. Pri nas so bili koza, poni, prašiček, piton, kuščar, zajčki, ribice, afriški papagaj, dihur. Redno nas je obiskoval tudi terapevtski pes,« je srečanja z živalmi opisal direktor doma Drago Kopušar. V domu imajo tudi svojo muco, za katero po smrti njene lastnice skrbijo drugi stanovalci.

Najpogosteje k njim na obisk pridejo psi in stanovalci so jih vedno veseli. »Zagotovo gre pri tem tudi za to, da so mnogi nekoč doma imeli svojega psa in se ob takšnih priložnostih radi spominjajo tovrstnih zgodb,« je razmišljal direktor. Na obisk pridejo psi tako iz Zasavja kot od drugod, poleg lastnikov psov pa so v dom povabili tudi pasjo frizerko, veterinarko, kinološko sodnico, razstavljalko psov. Prejšnji teden so jih obiskali kraški ovčarji, ki so jih v dom pripeljali člani Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev, z njimi pa je na obisk prišel tudi predsednik Kinološke zveze Slovenije Štefan Šinko. »Naš osnovni namen je, da popestrimo bivanje stanovalcev in jim omogočamo spoznavanje različnih pasem in druženje z njimi. Stanovalci imajo zelo radi tudi, če lahko v spremstvu lastnika katerega od kosmatincev popeljejo na krajši sprehod, ga počešejo in podobno, oboji pa imajo najraje, če jih lahko hranijo s priboljški,« pravi Damjan Zelenik, ki vsako leto pripravlja in vodi te prireditve. Mnogi stanovalci ob pasjih obiskih obujajo spomine na svoje domače ljubljenčke. »Imeti psa je lepo, težko pa je, ko pride slovo,« se je spominjala Ana Kastelic. »Spomnim se iz otroških let, kako hudo je bilo očetu in vsem nam, ko smo ga morali dati uspavati zaradi starosti in bolezni.« Toda psi na obisku v domu starejših občanov prinesejo le veselje.