Glede na številne filme, posnete po knjižnih delih kralja hororja Stephena Kinga, je bilo jasno, da bomo prej ali slej na spletu zasledili informacije o filmskem nadaljevanju zgodbe o hotelu Overlook in družini Torrance. Prve tehtnejše podrobnosti o nadaljevanju kultnega Izžarevanja smo dobili v drugi polovici prejšnjega leta, decembra se je končalo snemanje, od sredine junija pa je na voljo tudi prvi napovednik. Doctor Sleep je naslov paranormalnega romana Stephena Kinga iz leta 2013, ki je nadaljevanje njegovega Izžarevanja iz leta 1977, knjige, po kateri je filmsko verzijo zgodbe posnel veliki režiser Stanley Kubrick. Kar je za mnoge najboljša psihološka grozljivka vseh časov, je za Kinga delo človeka, »ki ni razumel horor žanra«.

King sovraži Kubrickovo mojstrovino

Spor med ameriškim pisateljem in režiserjem je skozi desetletja postal del popkulture. Nazadnje je recimo Steven Spielberg v enem izmed prizorov svojega znanstvenofantastičnega Igralca št. 1 poustvaril hotel iz Kubrickovega Izžarevanja, eden izmed likov pa ob tem izpostavi, kako King sovraži filmsko klasiko iz leta 1980. Kralj hororja pisane besede namreč ni bil zadovoljen, kako je preminuli filmar priredil njegovo zgodbo in like. Upodobitev žene Wendy se mu je zdela kot delo nekoga, ki sovraži nasprotni spol: »Tam je zgolj zaradi tega, da kriči in se vede neumno. To ni ženska, o kateri sem pisal.« Povrhu ga je zmotila odsotnost Jackove psihološke preobrazbe, kakršno spremljamo v knjigi, saj je v filmu vse od začetka na robu živčnega zloma. Zgodba se mu je zaradi tega zdela oropana zanj osrednjih poudarkov na človečnosti in empatiji. Ena redkih stvari, ob katere se King ni spotaknil, je mojstrska kinematografija, je pa tudi to pospremil s hudomušno prispodobo, da je film »kot kadilak brez motorja. Lahko ga občuduješ, toda le kot skulpturo.«

Kubrick, ki je zavrgel Kingov osnutek scenarija in nato spisal svojo verzijo s pomočjo pisateljice Diane Johnson, je o predlogi dejal, da je zanimiva zgolj zaradi privlačne osnovne zgodbe, ne pa tudi zaradi stila pisanja ali poglobljenosti. Ni naključje, da Jack v filmu vozi rumenega hrošča, rdečega iz knjige pa vidimo v enem izmed snežnih prizorov povsem uničenega. Kot bi režiser pisatelju rekel – to je moja zgodba. Konflikt nikakor ni bil zgolj artističen, saj je knjiga Izžarevanje Kingova osebna izpoved, v kateri se je soočil z alkoholizmom in družinskimi težavami. O tem, da mu Kubrickovo kljubovanje ni dalo miru, priča po knjigi posneta tretjerazredna miniserija iz leta 1997, za katero je napisal scenarij. Vprašanje, ki se ponuja samo od sebe, je, kateri izmed vizij bo sledil Mike Flanagan, 41-letni režiser iz Massachusettsa, znan po zanimivih primerkih žanra, kot so na primer Oculus (2013), Ouija: Izvor zla (2016), Preden se zbudim (2016), Hush (2016), Gerald's Game (2017) in Netflixova serija The Haunting of Hill House (2018).