»Dali smo v višjo prestavo glede transformacije k trajnostni mobilnosti in s tem podjetje pripravljamo na prihodnost ... Do leta 2021 bomo podvojili prodajo elektrificiranih vozil v primerjavi z letom 2019,« je v sporočilu, objavljenem na spletni strani BMW, zapisal predsednik upravnega odbora BMW Harald Krüger.

Napovedal je, da bo BMW leta 2023, kar je dve leti prej od prejšnjih napovedi, ponujal 25 elektrificiranih vozil, od tega bo več kot polovica v celoti električnih. Pričakuje, da se bo krivulja rasti prodaje proti letu 2025 strmo vzpenjala - prodaja električnih modelov naj bi se letno povečala v povprečju za 30 odstotkov.

V družbi pričakujejo, da bo do konca letošnjega leta po cestah vozilo več kot pol milijona električnih in priključnih hibridov BMW. V roku dveh let bodo ponudili pet serijskih električnih vozil: poleg sedanjega i3 bodo v Veliki Britaniji letos začeli proizvajati električnega minija, prihodnje leto na Kitajskem model iX3 ter v letu 2021 v Nemčiji modela iNEXT in i4.