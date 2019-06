Dončić je nagrado za novinca leta osvojil s precejšnjo prednostjo pred njegovim največjim tekmecem Traejem Youngom iz Atlante, saj je s strani predstavnikov medijev prejel kar 98 od stotih možnih glasov. S tem je postal drugi Evropejec s to nagrado po Špancu Pau Gasolu in drugi košarkar Dallas Mavericks. Pred tem je to v dresu teksaškega moštva v sezoni 1994/1995 namreč uspelo le še legendi Jasonu Kiddu, ki pa si je nagrado tedaj razdelil z Grantom Hillom. »Nobenega dvoma ni bilo. Nagrado je osvojil zasluženo. V ZDA je prišel s ciljem, da se uveljavi, zato je vse skupaj neverjetno,« je Dončiću polaskal njegov agent Bill Duffy.

Dvajsetletnik je nagrado prejel od filmske igralke Tiffany Haddish in mladega košarkarja R. J. Barretta, ki ga je na letošnjem naboru kot tretjega izbrali New York Knicks. A še preden je slovenski košarkar odšel na oder po nagrado, je stopil do Younga in se z njim rokoval. »Želel sem mu le čestitati in in mu dejal, da se bova še naprej borila med seboj,« je izdal Dončić in priznal, da je bil pred podelitvijo močno nervozen. »Srce mi je pošteno razbijalo. Ko sem zaslišal svoje ime, sem bil v solzah. Občutek je fenomenalen«

Navdušenja ni skrival niti lastnik Dallasa Mark Cuban. »Lepo je imeti zmago v tej kategoriji. Vesel sem za Luko, saj vem, koliko mu to pomeni. Zdaj, ko je ta nagrada za njim, bomo vsi pozorni na to, kaj bo njegov naslednji korak. Zanj je le nebo meja. Je motiviran, ima talent in veščine.«

Da bo Dončić osvojil nagrado, sicer ni niti za trenutek podvomil legendarni Charles Barkley. »Trae je zaropotal, vendar mislim, da je prednost Dončića tako velika, da bo nagrado verjetno dobil,« je pred podelitvijo nagrad dejal nekdanji ameriški košarkarski reprezentant. Podobno je razmišljala še ena legenda, in sicer Shaquille O’Neal. »Luka mi je všeč. Čestitam mu, je izvrsten košarkar,« je povedal 216 centimetrov visoki orjak.