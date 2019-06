Predsednik Pahor je povedal, da se s ponosom spominja 25. junija pred 28 leti. Tedanja skupščina je takrat sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti.

Spomnil je tudi na takratne prelete letal Jugoslovanske ljudske armade nad Trgom republike, ki so po njegovih besedah med ljudmi vzbudili ogorčenje, ker »nekdo steguje roke po naši suvereni odločitvi za neodvisno državo«.

Spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu, ob katerem je dopoldne položil venec, je po njegovih besedah nekaj, kar izpričuje velik duhovni in politični napredek v državi. »Nekatere rane iz preteklosti se celijo,« je ocenil. Sicer pa je bila že ustanovitev države po njegovih besedah »sprava par excellence«.

Ob vprašanju v teh dneh, ali so se izpolnila pričakovanja izpred 28 let, pa je izrazil upanje, da nikoli ne bomo imeli tako skromnih sanj, da bi jih lahko v celoti uresničili. »Stremeti moramo tudi po tistih sanjah, ki jih morda ne bomo,« je menil.

Odzivi obiskovalcev v predsedniški palači

Obiskovalci predsedniške palače so v izjavah za STA izražali spoštovanje do dneva državnosti. »Ob njem začutim domoljubje, pripadnost in pozitiven odnos do življenja,« je povedal obiskovalec iz Prekmurja.

Dan državnosti je rojstni dan države, ko si lahko postavimo cilje za prihodnost, hkrati pa pogledamo na dosežke v minulem letu in je tako upanje za naprej, pa je menil Matjaž Klasinc iz Prostovoljnega gasilskega društva Sela na Dravskem polju, ki je sodelovalo na dogodku.

Prav tako so na dogodku sodelovale ženske, ki so se v maju na vseslovenskem združenju organizirale kot moderne babice. »Dan državnosti Slovence povezuje in daje sporočilo, da smo enotni,« je za STA dejala Mojca Cimerman, ki je bila pobudnica za organizacijo modernih babic.