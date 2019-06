V sredo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 30 do 33, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji možne krajevne nevihte. V petek bo jasno, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, več plitve kopaste oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške, kjer popoldne še lahko nastane kakšna ploha. Burja ob Jadranu bo oslabela. V sredo bo sončno in vroče.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv večinoma ugoden, le pri najbolj občutljivih bodo predvsem v vzhodni polovici države občasno možne manjše vremensko pogojene težave. Po nižinah bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, takrat se je priporočljivo izogibati večjim naporom na soncu ter uživati lahko hrano in dovolj tekočine. V prihodnjih dnevih se bo vročina še stopnjevala.