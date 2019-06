#video Urugvaj premagal Čile, slovo Japonske in Ekvadorja

Nogometaši Urugvaja so zahvaljujoč zadetku Edinsona Cavanija v 82. minuti tekme premagali branilce naslova južnoameriškega prvenstva Čilence z z 1:0 in osvojili prvo mesto v skupini C. Tako Ekvador kot Japonska pa sta po remiju (1:1) ostala brez izločilnih bojev.