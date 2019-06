Agencija Fars je poročala, da je prejela izjavo generalnega sekretarja iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost, kontraadmirala Alija Šamkanija, ki je zapisal, da je naveličan nespoštljivosti evropskih držav. Po njegovem mnenju te izvajajo "okrepljen pritisk", da bi Iran prisilile k nadaljnjemu spoštovanju zavez iz jedrskega sporazuma, ne da bi druge podpisnice spoštovale svoje.

Posledično se bo na podlagi odločitve sveta za nacionalno varnost z 8. maja druga faza načrta za zmanjšanje zavez Irana začela "odločno izvajati 7. julija", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je Šamkani posvaril, da bo iranski odgovor na politične poskuse za omejitev absolutnih pravic iranskega ljudstva podoben tistemu na kršitev iranskega zračnega prostora s strani ameriškega drona.

Iranski predsednik Hasan Rohani je 8. maja sporočil, da Iran ne bo več spoštoval omejitev glede zalog obogatenega urana in težke vode, kot jih določa sporazum iz leta 2015.

Teheran je napovedal še dodatne ukrepe, če preostalih pet podpisnic sporazuma - Kitajska, Rusija, Nemčija, Velika Britanija in Francija - do 7. julija ne bo začelo izvajati svojih zavez predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo.