Odkupna cena ekološko pridelanega mleka je od decembra lani za 13 centov višja oz. približno 40 odstotkov od odkupne cene običajnega mleka, piše na spletni strani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.

Medtem ko Ljubljanske mlekarne po njihovih navedbah vsako leto odkupijo približno 207 milijonov litrov mleka, ga je od tega le 850.000 litrov iz ekološke pridelave.

Da bi povečali količine odkupljenega ekološkega mleka, so mlekarne oktobra lani z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije podpisale zavezo, da bodo do konca leta 2020 vsako leto odkupile pet milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka.

Priložnost v ekološki pridelavi mleka vidijo predvsem kmetje na težje dostopnih območjih. »Smo hribovska kmetija, takšnih je v Sloveniji kar nekaj, te pa zaradi višjih stroškov težko konkurirajo velikim evropskim pridelovalcem, zato v ekološki pridelavi vidim priložnost,« je povedal ekološki kmet Gašper Dajčman, ki dobavlja mleko Ljubljanskim mlekarnam.

Dajčman s Sv. Duha na Ostrem vrhu je na nedavnem srečanju Ljubljanskih mlekarn z dobavitelji mleka dobil priznanje in nagrado za zavzetost pri razvoju in promociji ekološke prireje mleka. Kot so sporočili iz Ljubljanskih mlekarn, so to nagrado ekološkemu rejcu podelili prvič, za to so se odločili, ker želijo odgovorno rejo postaviti še bolj v središče delovanja.

Načrtujejo nadaljnjo rast odkupa mleka

Ljubljanske mlekarne so sicer lani od 65 slovenskih kmetijskih zadrug in dobaviteljev mleka odkupile prek 210 milijonov litrov domačega mleka, kar je glede na leto prej 3,5-odstotno povečanje. Kot so poudarili, načrtujejo nadaljnjo rast odkupa mleka.

Za Ljubljanske mlekarne je največji rejec Vinko Bogovič iz Leskovca pri Krškem, ki je oddal 1,52 milijona litrov mleka, medtem ko ima najkakovostnejše mleko Franc Trebušak iz Čemšenika. Priznanja in nagrade so dobili še drugi in tretji največji proizvajalec, Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu (1,20 milijona litrov) ter Romana in Anton Koren iz Brestanice (1,03 milijona litrov), pa tudi drugo in tretjeuvrščena po kakovosti mleka, Milan Kelšin iz Žužemberka in Peter Gros iz Velikega Gabra.

Direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič je ob robu srečanja z dobavitelji, ki je tokrat potekalo v Zgornji Beli, povedal, da je poleg zadostne količine slovenskega mleka posebej pomembna njegova kakovost.

»Takšna kakovost mlekarni omogoča proizvodnjo mlečnih izdelkov, ki ne zadovoljujejo le zahtevnih slovenskih potrošnikov, pač pa tudi množico Evropejcev: od Portugalske pa do Velike Britanije, kamor poleg petih drugih držav izvažajo inovativen izdelek skyr Siggi's,« je dodal Žnidaršič.

Ustanovitelj blagovne znamke Siggi's je sicer Siggi Hilmarsson, ki se je z rodne Islandije preselil v ZDA, kjer je v času študija po maminem receptu leta 2004 v svoji majhni študentski kuhinji v New Yorku začel z izdelovanjem skyra. Do leta 2008 mu je uspelo prodreti v verigo trgovin Whole Foods, kjer je po začetnih težavah in skorajšnjem neuspehu Siggi's sčasoma postal najbolje prodajan jogurt. Tržni delež se v ZDA giba med tremi in štirimi odstotki trga jogurtov.

Skyr Siggi's je zgoščen jogurt in vsebuje 30 odstotkov manj sladkorja od povprečne vsebnosti sladkorja v podobnih jogurtih. Skyr temelji na več kot tisočletni islandski tradiciji proizvodnje mlečnih izdelkov. Tradicionalno se izdeluje iz posnetega mleka in se proizvaja s procesom odcejanja, zaradi česar jogurt postane čvrstejši in pridobi edinstveno strukturo. Za izdelavo enega lončka skyra Siggi's se porabi do štirikrat več mleka kot za lonček običajnega jogurta.