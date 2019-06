Migranti iz Afganistana, ki so se na pot podali prek Irana in Turčije, so bolgarskim tihotapcem ljudi za pot morali plačati več tisoč evrov na osebo. Plačila so potekala prek neformalnih mrež za prenos denarja, imenovanih havala.

Po navedbah specializiranega bolgarskega tožilstva je to največja skupina tihotapcev ljudi, ki so jo doslej prijeli v Bolgariji. Ob tem niso izključili možnosti, da so bolgarski obmejni organi pomagali tihotapcem. Operacija proti tihotapcem ljudi je potekala v prestolnici Sofija ter regijah Jambol in Burgas na vzhodu države.

Bolgarija je za begunce in migrante tranzitna država. Ljudje iz kriznih območjih si praviloma ne želijo ostati v eni od najrevnejših držav članic EU. Bolgarski nastanitveni centri za begunce so skorajda prazni, še poroča dpa.