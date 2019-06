Samostojnost je Sloveniji omogočala, da je dobila mednarodno priznanje in nadaljevala pot v mednarodno skupnost kot suverena država, je spomnil Pahor na sprejemu, ki se ga je udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, prav tako pa sta bila navzoča minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za obrambo Karl Erjavec. »Nikoli ne sme izginiti iz našega kolektivnega zgodovinskega spomina, da smo morali boj za svojo svobodo plačati z žrtvami tudi poleti 1991, ko so bile žrtve in ranjeni tako med civilisti kot med vojaškimi oz. policijskimi vrstami,« je opozoril Pahor. Ugotavlja, da so danes otroci ponosni na svojo domovino, a da o njenem nastanku vedo manj, kot bi si želeli.

Vse Slovenke in Slovence je prosil, da se ob dnevu državnosti s ponosom spomnijo na čas pred 28 leti in pomislijo na to, da so bile za obrambo neodvisnosti potrebne tudi žrtve. »Zdaj smo dolžni storiti vse, da s svojimi ravnanji in spominom na to pazimo, da naši otroci tega ne bodo nikoli izgubili izpred oči,« je pozval. Rudolf Lah iz Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih '91 je dejal, da je bil čas, ko smo dobili svojo državo, čas veselja. A hkrati je bil za tiste, ki so izgubili svojce ali svoje zdravje, tudi čas žalosti, je opozoril. »Vsi tisti, ki smo pred 28 leti aktivno sodelovali v osamosvojitvenih dogodkih, smo del temeljev Slovenije,« je dodal. »Čas je, da Slovenija prizna naše žrtve in aktivno začne reševati težave, na katere opozarjamo ob vsakokratnih sprejemih,« je pozval.

Predsednik združenja Drago Koprčina je za STA dejal, da skušajo za kolege, ki so vojni invalidi brez urejenega statusa, urediti njihov položaj. Prav tako si prizadevajo, da bi otroci padlih prejeli odškodnine. Vlada Marjana Šarca je imenovala medresorsko skupino, ki naj bi skušala urediti odprta vprašanja, je povedal. »Ob vsaki obletnici vojne za Slovenijo se spomnimo časa, ko je oče padel, na dan pa pride bolečina zaradi izgube,« je za STA dejala Jasmina Molan. Z dogodki, kot je današnji sprejem, pa po njeni oceni država ustrezno poskrbi za obeleževanje spomina na čas pred 28 leti.

Predsednik Pahor, minister za notranje zadeve Poklukar in minister za obrambo Erjavec so danes položili tudi venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah.