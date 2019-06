Francijo bo po napovedih ta teden zajel vročinski val »brez primere«. Vzrok za letos nenavadno zgodnji poletni vročinski val meteorologi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripisujejo pritoku vročega zraka iz Sahare.

Temperature se bodo v začetku tedna dvignile na največ 32 do 35 stopinj Celzija, kasneje pa na 38 do 40 stopinj, so sporočili iz Meteo France.

Za Pariz in sosednjo regijo Seine-et-Marne so izdali oranžno opozorilo pred vročinskim valom. Oblasti pozivajo k previdnosti, izdali so številna opozorila pred dehidracijo in vročinskim udarom, zlasti za otroke in starejše, bolnišnice pa so v polni pripravljenosti.

»Zaskrbljena sem zaradi ljudi, ki zmanjšujejo pomen vročine, in še naprej kot običajno trenirajo ali ostajajo na soncu,« je opozorila francoska ministrica za zdravje Agnes Buzyn. »To vpliva na vse nas, nihče ni nadčlovek, ko gre za ekstremno vročino, ki ji bomo priča v četrtek in petek,« je dejala.