V uvodnem nagovoru na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi je Bacheletova vztrajala, da morajo države prevzeti odgovornost za svoje državljane, ujete v vojni v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Družinske člane je treba vrniti v domovino, razen če so osumljeni in preganjani zaradi kaznivih dejanj, je dejala. »Zlasti otroci so utrpeli hude kršitve svojih pravic - vključno s tistimi, ki so jih morda indoktrinirali ali rekrutirali s strani IS, da bi izvršili nasilna dejanja,« je dodala. Pri tem mora biti glavna pozornost namenjena njihovi rehabilitaciji in zaščiti, je poudarila.

Mednarodna skupnost se po porazu IS v Siriji in Iraku sooča z izzivom vračanja tujih džihadističnih borcev in njihovih družin v matične domovine.