Novak je danes pojasnil, da so s plačili, ki so jih prejeli od Agrarie, pokrili terjatve iz naslova najemnin. Ob tem je zatrdil, da so vse transakcije prikazali v knjigovodskih izkazih in da so kontne kartice že pred časom tudi dostavili sodišču.

Tožilstvo namreč Frančeškinu očita, da je storil kaznivo dejanje zlorabe položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti, s tem ko je v letu 2012 kot direktor koprske Agrarie odobril za dobrih 80.000 evrov plačil družbi Edes, s čimer je oškodoval zadrugo. Za izplačila namreč po prepričanju tožilstva ni bilo izdanih računov niti ni bila podpisana pogodba.

Frančeškin je v svojem zagovoru že pred časom kategorično zavrnil vse očitke, njegov zagovornik Borut Kariž pa je danes med drugim navedel, da so zoper Agrario podali tudi kazensko ovadbo zaradi poskusa goljufije.

Poleg napovedi dodatnih vprašanj za izvedenca ekonomsko-finančne stroke je obramba danes predlagala še zaslišanje tedanje predsednice upravnega odbora Agrarie Jožice Bolčič.

Sodnica Tatjana Pavlovec je naslednji narok sklicala za 16. september.