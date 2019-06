Škoro je v nedeljo na svojem facebooku objavil videoposnetek, v katerem je napovedal, da bo na predsedniških volitvah nastopil kot neodvisni kandidat. Izpostavil je, da je »bistvo njegovega programa zveza z ljudstvom v nasprotju z vladavino strankarskih elit in kompromisov, ki so bili doseženi daleč od javnosti in mimo volje volivcev«.

Ob kritikah sistema in populističnih sporočilih je pozornost javnosti pridobil predvsem z napovedmi, da si bo prizadeval za ustavne spremembe, s katerimi namerava okrepiti položaj predsednika države. Kot je dejal, načrtuje uvedbo možnosti predsedniškega veta na odločitve vlade, kot tudi pravico, da predsednik države osebno izbira ustavne sodnike. Predsedniško kampanjo pa bo združil s svojimi koncertnimi nastopi.

Na Hrvaškem vidijo Škora kot najbolj resnega tekmeca predsednici Grabar-Kitarovićevi med volivci na desnem delu političnega spektra.

Čeprav se je Škoro v svojem napovednem nagovoru ogradil od skrajnih političnih skupin desnice in levice, je njegovi kandidaturi botrovala predvsem hrvaška desnica, vključno z nezadovoljneži v vladni HDZ, ki se ne morejo sprijazniti z desnosredinsko politiko predsednika vlade in vladajoče stranke Andreja Plenkovića.