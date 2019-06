Komaj 20-letni nogometaš Joao Maleck je v nedeljo s svojim mustangom divjal po ulicah Guadalajare in zakrivil hudo prometno nesrečo. Nogometaš Seville, ki je po poročanju mehiških medijev vozil v vinjenem stanju, je izgubil oblast nad svojim mustangom in trčil v manjše vozilo. Pri tem sta življenje na mestu izgubila 33-letni pedagog Alejandro Castro in njegova sedem let mlajša žena Maria Peña. V nesreči naj bi poškodbe utrpela tudi nogometaš in njegov sopotnik, a zaenkrat še ni znano, ali so te težje narave.

Mehiško tožilstvo je sicer danes že potrdilo, da je proti Malecku, ki nastopa za B ekipo Seville, prav tako pa je član mlade mehiške reprezentance, sprožilo preiskavo zaradi nesreče s smrtnim izidom.