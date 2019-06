Petindvajsetletni branilec bo zaigral že v petem slovenskem klubu, saj bo po Rudarju, Kopru, Aluminiju in Mariboru oblekel še dres ljubljanske Olimpije. Šme, ki ima v slovenskem prvenstvu za sabo 98 nastopov, se je Olimpiji pridružil na pripravah, na prijateljskih tekmah proti Škendiji in Dinamu pa očitno dovolj prepričal, da so mu zeleno-beli ponudili triletno pogodbo.

»Ekipa me je odlično sprejela, tako igralci kot strokovni štab. Lahko sem si samo želel take dobrodošlice, kot sem jo dobil. Z ekipo se pripravljam v Kranjski Gori, kjer trdo delamo. Smo sredi težkega ciklusa priprav, vendar pa je vzdušje odlično. Pred kratkim smo odigrali tudi odlično tekmo proti Dinamu, na kateri smo dobili potrditev, da smo na pravi poti,« je za spletno stran Olimpije povedal Denis Šme.