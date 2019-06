Mačka po imenu Redhead so našli pred dobrim letom v ruskem mestu Novosibirsk s poškodbami tačk zaradi mraza.

»Njegova ušesa in tačke so bila ozebla,« je povedal veterinar Sergei Gorshkov, ki mu je moral zaradi ozeblin amputirati vse štiri tačke. Po rehabilitaciji so ga začeli pripravljati na številne operacije, ki bi mu omogočile, da bi lahko ponovno hodil. »Pripravljali smo se kakšno leto, saj na svetu še ni bilo primera mačka s štirimi protetičnimi tačkami,« je povedal Gorshkov.

Redhead je uspešno prestal vse operacije in sedaj s tačkami iz titana veselo skaklja naokoli, kar lahko vidite tudi na videoposnetku.