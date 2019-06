Ugledni britanski glasbeni časopis New Musical Express je letošnji INmusic razglasil za najboljši in najbolj ugoden festivalski dogodek v Evropi. Poslušalci so v festivalski kamp 14. izvedbe začeli prihajati konec prejšnjega tedna. Sodeč po izjavah obiskovalcev z različnih koncev sveta, med katerimi je lepo število Slovencev, večino najbolj mika nastop britanskih veteranov gotskega rocka The Cure.

The Cure so napovedali, da bodo v sredo igrali približno dve uri in pol, da bi predstavili presek svoje več kot štiridesetletne kariere. Obetajo se njihove najbolj znane pesmi, kot so Boys Don't Cry, Close To Me, The Love Cats, A Forest, Lullaby, Just Like Heaven, Wish, Lovesong, Pictures of You, Friday I'm In Love, Fascination Street in The End Of The World.

Na zaključnem večeru letošnjega INmusica bodo nastopili še LP, Peter Bjorn and John, JoyCut, Run Sofa, The Ills in vrsta hrvaških izvajalcev, kot so Kojoti ter Kandžija i gole žene.