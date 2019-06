Zaradi neurja so v Beogradu 37-krat posredovali pripadniki sektorja za izredne razmere, ki so iz poplavljenih objektov rešili 12 ljudi, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Kot je dodala, je v srbski prestolnici v 45 minutah padlo približno 100 litrov dežja na kvadratni meter, kolikor povprečno pade v mesecu dni. Na družbenih omrežjih so objavili številne fotografije posledic neurja.

V Beogradu je približno 6000 gospodinjstev brez elektrike, del avtoceste v Novem Beogradu pa je zaprt zaradi poplave. Poplavljenih je tudi 20 vrtcev, je povedal danes namestnik župana Goran Vesić. Izpostavil je, da težave povzroča tudi pomanjkanje kanalizacijske mreže na levem bregu Donave. Vodo z ulic poskušajo odstraniti tudi z izkopom kanalov, potem ko so se črpalke za vodo izkazale za neučinkovite.

Neurje z dežjem in točo je prizadelo tudi mesta Čačak, Kragujevac, Despotovac, Ćuprija in Jagodina in še nekatera. Ponekod je padala toča v velikosti teniških žogic. Poplavljene so številne hiše in lokalne ceste. Voda je na ceste nanesla tudi zemljo in kamenje s kmetijskih površin. Radio-televizija Srbije (RTS) je poročala tudi o škodi v kmetijstvu, posebej v sadovnjakih in toplih gredah.

V Srbiji bo tudi danes nestabilno vreme z občasnim dežjem in plohami, je sporočil državni hidrometeorološki zavod. Kot so dodali, so možna kratkotrajna neurja z močnim dežjem, točo in orkanskim vetrom.