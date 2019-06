Pred tem so Angležinje v Valenciennesu ugnale Kamerun s 3:0 (2:0) in se bodo v četrtfinalu pomerile z Norvežankami, svetovnimi prvakinjami iz leta 1995.

V 23. minuti je za Francijo zadela Valerie Gauvin, vendar je bil zaradi prekrška v napadu po ogledu videoposnetka zadetek razveljavljen. Gauvinova je drugič zatresla mrežo v 51. minuti, le da ji tokrat po lepi akciji nič ni preprečilo slavja. A so se v 64. minuti veselile še Brazilke, nekaj časa je sicer trajalo, da so sodniki z videom dobili potrditev, da Thaisa pred zadetkom ni bila v prepovedanem položaju.

Brazilke so v drugem polčasu vzpostavile ravnotežje in tekmo pripeljale v podaljške. Tudi v dodatnem delu so imele nekaj izrednih priložnosti, a so gostiteljice znova povedle. Po prostem strelu se je v kazenskem prostoru najbolje znašla kapetanka Amadine Henry za drugi gol Francozinj v 107. minuti.

Na drugi tekmi je v 15. minuti prvi gol za angleško izbrano vrsto v svojem 107. nastopu dosegla kapetanka Steph Houghton, kar je šele njen drugi gol na SP po letu 2015. Ellen White je v četrti minuti sodniškega podaljška v prvem polčasu povišala na 2:0. Že v 58. minuti je Alex Greenwood postavila končni izid.

Poleg Norvežank so si v soboto kot prve četrtfinale priigrale Nemke, dvakratne svetovne prvakinje (2003, 2007).

V ponedeljek sta na programu tekmi Španija - ZDA in Švedska - Kanada, v torek pa še dvoboja Italija - Kitajska in Nizozemska - Japonska.

Četrtfinalni obračuni bodo v četrtek in petek, polfinale 2. in 3. julija, tekma za tretje mesto bo 6. julija v Nici, finale pa 7. julija v Lyonu.