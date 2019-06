Na prvenstvu neprepričljivi Argentinci so po bledih predstavah proti Kolumbiji in Paragvaju tokrat le zaigrali bolje. Od gostitelja prihodnjega svetovnega prvenstva Katarja so bili boljši v pravzaprav vseh elementih nogometne igre, še posebej dejavni pa so bili v napadalni polovici, saj so proti nasprotnikovim vratom ustrelili kar devetnajstkrat, od tega osemkrat v okvir. Kljub temu so mrežo zatresli le dvakrat. Prvič že po štirih minutah igre, ko je bil uspešen Lautaro Martinez, zmago in napredovanje Argentine pa je v 82. minuti potrdil Sergio Agüero.

»Najpomembneje je, da smo zmagali in nadaljujemo s tekmovanje. To bo pomembna vzpodbuda za naše moštvo. Zdaj se za nas začenja novo prvenstvo,« je po tekmi dejal prvi zvezdnik Argentincev Lionel Messi. Kapetan gavčev, ki je danes dopolnil 32 let, je še priznal, da je bila nervoza pred tekmo velika. »Takšne tekme je težko igrati, saj veš, da moraš doseči zmago. Kljub temu smo igrali dobro in si zagotovili napredovanje. To je edina stvar, ki šteje,« je še dodal Messi, ki se bo v petkovem četrtfinalu s soigralci pomeril proti Venezueli.

Na drugi tekmi dneva je bila Kolumbija z zadetkom Gustava Cuellarja v 32. minuti boljša od Paragvaja. Kolumbijci so s tem dosegli še tretjo zmago v skupini B in potrdili prvo mesto v skupini.