Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V torek zjutraj bo na zahodu sončno, v vzhodni polovici države bo več oblačnosti. Čez dan bo na Primorskem jasno, drugje bo deloma jasno, občasno bo več spremenljive oblačnosti. Šibka burja bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno in postopno vse bolj vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Balkanom pa se zadržuje višinski ciklon. Od severovzhoda priteka k nam postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v večini sosednjih pokrajin sončno. Več oblačnosti bo na Hrvaškem in na Madžarskem, kjer bo čez dan še nastala kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V torek bo večinoma sončno, več spremenljive oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške, kjer popoldne še lahko nastane kakšna ploha. Ob Jadranu bo popoldne burja oslabela.