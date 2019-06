»Pogovarjali se bomo o tem, kako zagotoviti, da bomo vsi strateško usklajeni in kako lahko vzpostavimo globalno koalicijo« proti Iranu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Pompeo. Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate je označil tudi za »velika zaveznika v izzivu, ki ga predstavlja Iran«. Napovedal je, da se bo v Rijadu in Abu Dabiju ustavil na poti v Indijo, ki jo bo obiskal v torek.

Zavrnil je tudi zemljevid, ki ga je objavil iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif in ki naj bi prikazoval, da je Iran prejšnji teden ameriško brezpilotno letalo sestrelil v iranskem zračnem prostoru. »Videli ste ta otroški zemljevid, ki ga je predstavil minister Zarif in ki je v nasprotju z odličnostjo in profesionalizmom ameriških vojaških in obveščevalnih služb,« je dejal Pompeo.

Dodal je še, da ravno ta Zarifov zemljevid kaže, da je brezpilotno letalo letelo v mednarodnem zračnem prostoru. Iran je ob tem obtožil, da širi dezinformacije.