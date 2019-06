»Ema je po napotkih trenerja krenila v borbo odločno in suvereno in tako z dominantnim boksom že v drugi rundi razorožila in dodobra načela nasprotnico. Takoj v začetku tretje runde ji je Ema zadala močan udarec v telo, sled česar je Karabegova obležala. Ko je vstala, je sodnik ocenil, da ni sposobna nadaljevati borbe in tako s klasičnim nokavtom dodelil zmago naši šampionki,« je iz Dalmacije sporočil trener Kozinove, Rudolf Pavlin.

Kozinova je na turnirju nastopila v sklopu priprav za največjo tekmo v Sloveniji, ki bo 6. oktobra v Areni Stožice. Na tem gala-večeru se bo slovenska svetovna prvakinja za svetovni naslov diamantni pas WBC borila z eno najboljših boksark na svetu, Mario Lindberg. Ta borba bo štela tudi za naslov svetovne prvakinje WBO in IBA.

»Zelo sem vesela te zmage, ki je pokazala, da smo na pravi poti. Izboljšala sem fizično pripravljenost in natančnost udarcev, kar me navdaja z optimizmom. Zelo sem motivirana za nadaljevanje priprav na največjo tekmo kariere, saj želim sama sebi dokazati, da ves vložen trud ni bil zaman ter na najboljši možen način podariti slovenski javnosti uspeh v Stožicah,« je po novi zmagi dejala Kozinova.