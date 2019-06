Potres je imel žarišče v morju v globini 208 kilometrov južno od otoka Ambon v Bandskem morju, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Tihomorski center za opozarjanje pred cunamiji je sporočil, da je bil potres preveč globoko, da bi lahko sprožil nevarne popotresne valove.

Indonezijske oblasti so sporočile, da je bil potres tako močan, da so ga čutili tudi na oddaljenem indonezijskem otoku Bali, kot tudi v avstralskem Darwinu. Tu so po potresu del poslovnega središča mesta preventivno evakuirali.

Avstralija leži južno od Indonezije, kjer so pogosti potresi, kot tudi aktivnosti vulkanov, saj leži na stičišču tektonskih plošč.