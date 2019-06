V Pragi so danes potekale največje demonstracije po žametni revoluciji jeseni 1989, ko so protestniki zrušili prosovjetski režim. Po ocenah organizatorjev protestov se je tokrat v češkem glavnem mestu zbralo 250.000 ljudi, kar je dvakrat več kot 5. junija, petkrat več kot 21. maja in desetkrat več kot 14. maja. Že šestič od konca aprila so demonstranti zahtevali odstop premierja Andreja Babiša, ker je kot poslovnež in milijarder na nezakonit način pridobival evropska sredstva, in sicer kar 90 milijonov evrov v letih 2014–2015, ko je bil finančni minister. Najbolj očitna goljufija je, da je prikril svoje lastništvo hotelskega in konferenčnega centra Štorkljevo gnezdo, da bi zanj lahko dobil dva milijona evropskih subvencij za mala podjetja. Podjetje, ki je prejelo ta denar, ga je namreč dobilo kot majhno in neodvisno od Babiševega imperija, v resnici pa so bili delničarji njegovi otroci in svak.

Poleg tega, da mu grozi od pet do deset let zapora, evropska komisija zahteva od njega, da vrne 17,5 milijona evrov, ki so jih njegova podjetja nezakonito dobila kot evropske subvencije. Babiš pa trdi, da gre za napad na Češko, in denarja noče vrniti. Tako poskuša svojo osebno zadevo spremeniti v spor med EU in Češko. Trdi tudi, da se ga poskuša onemogočiti kot borca proti korupciji. Tako tudi zavrača možnost, da bi odstopil, tudi v primeru, če bo obsojen. Pred nekaj tedni pa je potem, ko je državni tožilec začel preiskavo proti njemu, zamenjal pravosodnega ministra. Torej gre Češka glede spoštovanja načel pravne države po poti Madžarske, Poljske in Romunije. Vsekakor bi bile lahko zaradi tega te štiri vzhodne članice EU v naslednjem proračunskem obdobju 2021–2027 prikrajšane pri pridobivanju evropskih sredstev.